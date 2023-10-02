В Архангельске задержан мнительный убийца с улицы Силикатчиков

14 октября 2023 года утром у дома на улице Силикатчиков в городе Архангельске обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 62-летний мужчина.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 13 октября 2023 года на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков они легли спать. Когда проснулся, то ему показалось, что гость угрожает ему ножом, поэтому он выхватил нож и нанес им удары. Раненый потерпевший покинул квартиру, а он обратился к супруге, чтобы та вызвала сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.