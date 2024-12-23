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Самую строгую колонию Поморья хотели "подогреть" наркотой

При реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ) была предотвращена попытка передачи на режимную территорию запрещенного к использованию осужденными вещества. 

При досмотре посылки, пришедшей из Ленинградской области на имя отбывающего наказания К., дежурной службой были обнаружены в пакете с чаем 17 небольших брикетов разных размеров  с неизвестным веществом темно-коричневого цвета. Они были изъяты и переданы на исследование в ЭКЦ ОМВД России по Архангельской области. Проведенная экспертиза показала, что содержимое брикетов является производным наркотического средства, который внесен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Общая масса изъятого составила 3,46 граммов. 

По данному факту в ИК-29 УФСИН России по Архангельской области назначена служебная проверка.  Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

 

 

14 январь 14:42 | : Происшествия

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