Заключенных колонии в Плесецком округе мытались телефонизировать

При реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ) были обнаружены предметы, которые пытались передать на режимную территорию.

При осмотре железнодорожных платформ, которые планировались поставить на производственную зону исправительного учреждения, группой досмотра был обнаружен ящик под лесопильными отходами. В нем был спрятан сверток, обмотанный скотчем. При его вскрытии обнаружили пять сотовых телефонов, гарнитуру и провода для зарядки, а также роутер.

По данному факту в учреждении назначена проверка для выяснения обстоятельств, поскольку изъятое входит в перечень предметов, которые запрещено иметь лицам, отбывающим наказание.