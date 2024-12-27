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Житель Котласа набедокурил в Красноборском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 3 сентября 2024 года вечером в деревне Фроловская Красноборского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, причинил семь ножевых ранений 23-летнему дальнему родственнику. Через непродолжительное время от полученных ранений, сопровождавшихся массивной кровопотерей, пострадавший скончался в районной больнице.

При допросе обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что дальний родственник в процессе совместного употребления спиртных напитков стал его учить, с кем ему стоит выпивать. Потерпевший первый применил к нему физическую силу, после чего он его ударил ножом и скрылся с места происшествия. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://tver.mk.ru) 

23 декабрь 08:53 | : Происшествия

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