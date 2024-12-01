Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семь жителей Архангельска осудили за организацию подпольного казино

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными семи жителей областного центра по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Установлено, что подсудимые в период с 2019 года по 2023 год на территории г. Архангельска и Приморского района Архангельской области в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, что привело к извлечению дохода в сумме около 72 миллионов рублей.

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска осужденным назначены наказания от 1 года 6 месяцев лишения свободы условно до 3 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

16 декабрь 12:11 | : Происшествия

Главные новости


Миром правит доброта. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Прокукарекал, а там хоть не рассветай

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (209)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20