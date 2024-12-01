Семь жителей Архангельска осудили за организацию подпольного казино

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными семи жителей областного центра по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Установлено, что подсудимые в период с 2019 года по 2023 год на территории г. Архангельска и Приморского района Архангельской области в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, что привело к извлечению дохода в сумме около 72 миллионов рублей.

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска осужденным назначены наказания от 1 года 6 месяцев лишения свободы условно до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.