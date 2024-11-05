Огнеметчик, покушавшийся на Пеункова, получил без малого 25 лет колонии

Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56–летнего жителя города Мурманска виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство более двух лиц, совершенного общеопасным способом).

Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного Собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере.

Для реализации задуманного он привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден.

Преступление совершено выстрелом из огнемета через оконный проем офисного помещения, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Дачная, д.66, в котором находились потерпевшие.

Довести умысел исполнитель преступления до конца не смог в связи с тем, что непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в иное помещение.

Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тыс. рублей.

В законную силу приговор не вступил.