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Деревенский пожар в Коноше унес жизни матери и дочери

Сегодня утром в частном деревянном доме в поселке Красивое Коношского района произошел пожар. Очаг возгорания находился внутри дома. После тушения пожара и разбора завалов на месте происшествия обнаружены тела матери и дочери в возрасте в возрасте 70 и 95 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Одна из рассматриваемых версий возгорания- неисправность электропроводки в доме. 

 Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий,  связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому  факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

01 ноябрь 14:14 | : Происшествия

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