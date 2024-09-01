Житель Архангельской области поплатился за ложные звонки о терроризме

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 19-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Установлено, что 14 апреля 2022 года осужденный в сети «Интернет» зарегистрировал адрес электронной почты, с помощью которого отправил на электронные адреса 4 образовательных учреждений, расположенных в г. Архангельске и Приморском муниципальном округе, ложные сообщения о готовящихся взрывах в зданиях учебных заведений. В результате этого правоохранительные органы и службы спасения вынуждены были проверить указанную информацию, обследовать соответствующие здания, чем нарушен их нормальный режим работы.

Вину в совершении преступления злоумышленник не признал, сославшись на отсутствие доказательств его причастности к совершению преступления.

Установить ложного террориста удалось несмотря на принятые им меры конспирации, в том числе, использование специального программного обеспечения для сокрытия данные о пользователе.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей, а также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с виновного лица расходов, понесенных специализированными службами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Приговор в законную силу не вступил.