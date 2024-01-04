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Оболтус из Поморья может сесть на 8 лет за ложные звонки о минировании школ

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Приморского муниципального округа Архангельской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Установлено, что 14 апреля 2022 года обвиняемый зарегистрировал адрес электронной почты, с помощью которого, зная о ложности сообщаемых им сведений, отправил на электронные адреса 4 образовательных учреждений, расположенных в г. Архангельске и Приморском районе, ложные сообщения о готовящемся взрыве в зданиях учебных заведений. В результате правоохранительные органы и службы спасения вынуждены были одновременно проверить указанную информацию, обследовать соответствующие здания, чем нарушен их нормальный режим работы.

Установить ложного террориста удалось несмотря на принятые им меры конспирации, в том числе использование специального программного обеспечения для сокрытия данных о пользователе.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Межрайонной прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого расходов, понесенных специализированными службами в связи с ложным сообщением о готовящемся взрыве.

Санкцией ч. 3 ст. 207 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд                                         Архангельской области для рассмотрения по существу.

(коллаж с https://pravdapfo.ru) 

      

     

02 июль 17:03 | : Происшествия

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