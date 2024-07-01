Житель Поморья неудачно сбыл поддельную купюру. До 8 лет заключения

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Плесецкого района, обвиняемого по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации).

Установлено, что в марте текущего года обвиняемый, не подозревая, что имеющаяся у него банковская купюра является поддельной, расплатился ей в одном из сельских продуктовых магазинов.

При пересчете выручки с использованием технических средств подложность купюры обнаружена директором магазина, которая вернула купюру мужчине, указав на очевидные визуальные признаки подделки, необходимость обращения в банковское учреждение по этому поводу, а также предупредила его об уголовной ответственности за использование поддельных денежных средств.

Несмотря на это, утром следующего дня мужчина, уже осознавая, что имеющийся при нем банковский билет является поддельным, сбыл его путем покупки в магазине крупной торговой сети товара стоимость 120 рублей, получив в качестве сдачи настоящие денежные средства.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Уголовное направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.