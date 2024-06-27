Прокуратура контролирует выделение жилья архангельским погорельцам

Органами прокуратуры организована проверка в связи с возгоранием ночью 14.08.2024 аварийного многоквартирного дома по адресу: г.Архангельск, ул. Победы, д. 156, корп. 1, в результате которого эвакуировано 48 человек, в том числе 13 несовершеннолетних детей.

В рамках прокурорской проверки подлежат оценке действия управляющей организации по содержанию и ремонту указанного дома на предмет их полноты и своевременности, а также действия органа местного самоуправления по расселению данного аварийного дома, в том числе в части обеспечения граждан жилыми помещениями маневренного фонда.

При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.