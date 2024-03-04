Виновник смертоносного ДТП под Плесецком заплатит 3 млн рублей выжившей девочке

Плесецкий районный прокурор Архангельской области обратился с иском в суд в защиту интересов несовершеннолетней потерпевшей, семья которой погибла в дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что 19 марта 2023 года на территории Плесецкого района водитель большегрузного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. В результате происшествия погибла семья – родители и двое детей, а третий ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда водитель грузового автомобиля признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 10 месяцев.

Суд удовлетворил требования прокурора и вынес решение о взыскании с виновного и с владельца автомобиля солидарно в пользу ребенка 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.