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Командировочный из Чувашии легко отделался за похищение архангельской девушки

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным жителя Чувашии, работающего в транспортной компании и приехавшего в областной центр в командировку, по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Установлено, что осужденный 03.04.2024 в центре г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенская и пр. Ломоносова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомой девушке и под надуманным предлогом попросил помочь донести пакет с продуктами, так как у него болит спина. 

Потерпевшая согласилась и проследовала с мужчиной в рядом стоящий жилой дом, где последний снимал квартиру. Девушка отказалась ехать в лифте с обвиняемым и поняла, что ее обманули. На это агрессивно настроенный мужчина, применяя физическую силу, затащил ее в кабину грузового лифта и насильно удерживал в нем. 

Благодаря тому, что в указанном подъезде находится пункт полиции, действия виновного были пресечены участковым уполномоченным, который прибежал на крики потерпевшей и задержал злоумышленника.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 9 месяцев.

     

25 июль 18:44 | : Происшествия

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