В Поморье бывший зек отрезал ножницами палец нерадивому папаше

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Приморского муниципального округа Архангельской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия), а также п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 11 февраля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, кулаками, а также металлическим чайником нанес множественные удары своему отцу в область головы и тела, а также дважды ударил его ножом в область бедра. После этого канцелярскими ножницами попытался отрезать отцу мизинец на левой руке. Поскольку сделать это не удалось, взял ножницы по металлу и с помощью них отчленил своему отцу данный палец.

Ранее, 17.12.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел к своему соседу и потребовал дать ему спиртное. Получив отказ, нанес ему множественные удары в область головы и тела. После чего схватил деревянный табурет, отломал от него ножку и ею нанес лежащему на полу потерпевшему несколько ударов в область руки и тела.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме, причиной агрессии в отношении отца назвал невыполнение последним родительских обязанностей, в результате чего его лишили родительских прав, а обвиняемый воспитывался в детском доме.

Санкцией ч. 2 ст. 112 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.