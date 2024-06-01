В гибели двух внуков в Каргополе оказалась виновата их бабушка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), установлена причастность к поджогу 69-летней местной жительницы.

В ходе следственно- оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции и дознавателями МЧС России, установлено, что 20 июня 2024 года ночью в частном деревянном доме, расположенном в городе Каргополе Архангельской области, 69-летняя мать главы семьи при помощи зажигалки развела костер. В результате пожара погиб 11-летний мальчик и его 19-летняя сестра, которые спали на втором этаже указанного дома. Родители детей, находившиеся на момент возгорания на первом этаже, в тяжелом состоянии с ожогами 45 % и 65 % поверхности тела госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, глава семьи месяц назад в связи с неизлечимым заболеванием забрал мать-пенсионерку, которая требовала постоянного внимания, для совместного проживания в указанном доме.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы, назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

Следствие ведет Няндомский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СКР.