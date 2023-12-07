Пожар от сухой травы унес жизнь котласской пенсионерки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

25 февраля 2024 года ночью по месту жительства в доме, расположенном по улице Малая Слободка в городе Котласе, обнаружено тело 66-летней женщины с термическими ожогами.

В ходе проведенных органами полиции оперативно-розыскных мероприятий задержана 34-летняя местная жительница, которая пояснила следователю, что 25 февраля 2024 года находясь в хозяйственной постройке, расположенной у дома потерпевшей, подожгла сухую траву, находящуюся в подсобном помещении, в результате чего произошло возгорание сарая, а затем и дома, которые объединены общей крышей. В огне погибла пожилая женщина.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебные экспертизы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.