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Виновник пьяного убийства на Попова в Архангельске получил 9 с половиной лет

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражу 33-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 14 ноября 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил из квартиры случайного знакомого в областном центре игровую консоль с джойстиками и оптический терминал, после чего с похищенным имуществом общей стоимостью более 24 тысяч рублей скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

Он же, 12 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях в квартире дома на улице Попова в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей из-за оскорблений, руками и ногами избил 39-летнего потерпевшего, а также нанес ему не менее 4 ударов ножом в область груди и шеи. Через некоторое время осужденный вместе с двумя свидетелями убийства вынес тело пострадавшего в подъезд дома, где оно и было обнаружено на следующий день жильцами.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

19 апрель 08:53 | : Происшествия

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