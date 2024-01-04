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Тип на фотографии обманул пенсионеров села Ломоносово

В дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» поступили схожие заявления от пожилых граждан, проживающих в одном из домов в селе Ломоносово. По словам потерпевших, к ним пришел молодой человек и, представившись менеджером торговой фирмы, предложил услуги по изготовлению и установке оконных блоков из ПВХ со стеклопакетами. Пенсионерок привлекли обещанные аферистом сокращенные сроки доставки, а также компенсация за расходы, потраченные на установку окон. Согласившись на предложение, женщины заключили договор на оказание услуг и передали молодому человеку предоплату, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступлений – 26-летний архангелогородец.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время установлены двое потерпевших от действий злоумышленника. У следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Если Вы или Ваши близкие узнали данного молодого человека и пострадали от аналогичных действий, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (8-818-30) 33-8-29(8-818-30) 3-32-02.

02 апрель 14:46 | : Происшествия

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