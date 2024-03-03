Сковородка против кулаков. Драма личной жизни произошла в Коряжме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Следствием установлено, что 15 марта 2024 года ночью по месту жительства на улице Архангельская в городе Коряжме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с 24-летней сожительницей, нанес ей удары руками и ногами по голове и телу, причинив травматический пневмоторакс, который расценивается как тяжкий вред здоровью. Пострадавшая обратилась в органы полиции, после чего ее госпитализировали в больницу.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков с сожительницей произошла ссора на почве ревности. Сожительница ударила его сковородой по голове, а он ее по лицу рукой и пнул по груди. Затем она позвонила в органы внутренних дел и покинула квартиру. Прибывшие по вызову сотрудники полиции его задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.