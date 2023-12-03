В Приморском округе Mercedes раздавил мужчину на дороге

Вечером 26 декабря в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1-ом километре автодороги «Лесная речка – п. Катунино».

По предварительным данным, 61-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes, допустил наезд на мужчину, который шел по краю проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП 76-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Сотрудниками Госавтоинспекции и следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно Правилам дорожного движения пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам или краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. Кроме того, вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Берегите себя и своих близких!