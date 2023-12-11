Грузовик против "Рико". Очередное ДТП в Архангельске

Сегодня около 14:10 произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 22 по Талажскому шоссе.

По предварительным данным, водитель автобуса — мужчина 1971 года рождения — выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество грузовому автомобилю «МАN», следовавшему по главной дороге. В результате аварии травмы получил водитель автобуса, он доставлен в больницу для осмотра.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.