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Грузовик против "Рико". Очередное ДТП в Архангельске

Сегодня около 14:10 произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 22 по Талажскому шоссе. 

По предварительным данным, водитель автобуса — мужчина 1971 года рождения — выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество грузовому автомобилю «МАN», следовавшему по главной дороге. В результате аварии травмы получил водитель автобуса, он доставлен в больницу для осмотра.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

 

09 январь 17:20 | : Происшествия

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