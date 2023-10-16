"ЭкоИнтегратор" и другие. В Архангельске подвели итоги борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. При расследовании преступлений коррупционной направленности Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округ активно взаимодействует с другими правоохранительными органами, чья деятельность непосредственно связана с выявлением и пресечением таких преступлений – это региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, органы прокуратуры.

За 11 месяцев 2023 года следователями Следственного управления в суд направлено 69 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, что больше показателя за 2022 год.

Наиболее распространенным преступлением коррупционной направленности является взяточничество. По факту получения взяток в регионе возбуждено 17 дел, о даче взяток - 39. Кроме того, выявлено 33 факта коммерческого подкупа, служебного подлога - 10, злоупотребления должностными полномочиями - 7, мошенничества с использованием служебного положения - 9.

Установленный следствием ущерб по оконченным уголовным делам о коррупции составил свыше 50 млн рублей.

Наряду с простыми преступлениями коррупционной направленности, есть и сложные, совершенные посредством финансовых и правовых схем, с использованием множества как реальных, так и подложных документов. В махинациях зачастую участвует большое количество соучастников, фигурантами используются многоходовые комбинации. Задача следователя - установить все обстоятельства содеянного и причастных к преступной деятельности лиц. При этом можно с уверенностью сказать, что легких дел не бывает - за каждым стоит кропотливый труд следователей и оперативников.

Общественный резонанс вызвало уголовное дело, возбужденное в отношении ряда работников регионального оператора ООО «Экоинтегратор», которые, действуя вместе с работником министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, организовали ежемесячное предоставление в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны отходов. В свою очередь должностными лицами указанного министерства без проведения проверки объёмов вывезенных отходов подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение вышеуказанных фиктивных затрат, на основании которых на счёт ООО «Экоинтегратор» необоснованно перечислено свыше 391 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что за каждое совершенное преступление гражданин несет уголовную ответственность и наказание по всей строгости закона в пределах санкции статьи инкриминируемого преступления. В этом и есть суть неотвратимости наказания – одного из важнейших принципов уголовного процесса.

Следственное управление совместно с другими правоохранительными органами продолжит целенаправленную работу по пресечению преступлений коррупционной направленности и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.