В поселке под Архангельском курение и алкоголь унесли жизнь мужчины

В День народного единства произошёл пожар в частном одноэтажном жилом доме по адресу: Приморский муниципальный район, посёлок Боброво, улица Нагорная, дом 2. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы от соседей.

Первым на место происшествия прибыл личный состав пожарной части № 76 агентства ГПС и ГЗ и приступил к тушению пожара.

В 12:12 в ходе разведки звеном газодымозащитной службы 2-го отряда ФПС на кровати в одном из помещений обнаружено обгоревшее тело мужчины 1973 года рождения. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Пожар ликвидирован. 1 комната выгорела полностью, пострадало чердачное помещение.

На место выехали специалисты для установления причины пожара. По предварительной информации, причиной возгорания стало курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.