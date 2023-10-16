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Странный мужчина из Архангельска оказался банальным вором

В последние дни архангельские соцсети пестрели фотографиями подозрительного мужчины, заходившего в дошкольные учреждения. Его подозревали даже в педофилии. А на деле…

Сотрудниками уголовного розыска в Архангельске задержан подозреваемый в кражах – мужчина 1984 года рождения. По имеющимся данным, 30 ноября злоумышленник зашел в открытое помещение парикмахерской в Новодвинске и, воспользовавшись временным отсутствием здесь посетителей и работников, похитил из оставленной сумки 20 тысяч рублей.

Также есть основания полагать, что этот же злоумышленник ранее похитил денежные средства из квартиры жительницы Северодвинска. Входная дверь была открыта, а сумка с наличными находилась в коридоре.

Установлено, что указанный гражданин 29 ноября заходил в детский сад города Новодвинска, откуда его незамедлительно вывели работники, передав информацию о постороннем в полицию. Как пояснил задержанный, его целью было совершение кражи оставленных без присмотра вещей и денежных средств.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Фигурант не имеет конкретного места жительства, передвигался по разным городам Архангельской области.

Сотрудники полиции не исключают, что данный гражданин может быть причастен к совершению иных аналогичных преступлений на территории региона. Если вы обладаете информацией о таких фактах, просьба сообщить ее в ОМВД России «Приморский» по телефону 8 (81852) 50122. Конфиденциальность гарантируется.

02 декабрь 16:11 | : Происшествия

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