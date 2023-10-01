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Котласский буян, устроивший резню в общежитии, получил 11 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю города Котласа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).

Следствием и судом установлено, что 8 октября 2022 года вечером в общежитии по улице 28 Невельской дивизии в городе Котласе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил смертельное ножевое ранение грудной клетки слева 49-летнему местному жителю, и ранил еще одного мужчину и женщину, проживающих в этом общежитии, причинив им легкий и тяжкий вред здоровью. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях у знакомой в общежитии вместе с ее подругой употребляли спиртные напитки. После того, как хозяйка комнаты уснула, он выпроводил гостью и тоже лег спать. Через некоторое время в дверь комнаты стали бить ногами, кричали, включая гостью, которую он прогнал, поэтому он решил, что к нему пришли с разборками, взял нож и открыл входную дверь. Из-за того, что в коридоре было темно, он с ножом в руке сделал шаг вперед и стал им хаотично размахивать. Ему показалось, что он убил несколько человек, поэтому он покинул место преступления и пошел домой к супруге, чтобы с ней попрощаться, где и был задержан сотрудниками полиции.

Приговором Котласского городского суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на сумму 200 тысяч рублей.

27 октябрь 08:54 | : Происшествия

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