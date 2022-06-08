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Архангелогородка услышала в свой адрес "плохая хозяйка" и взялась за нож

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу и неуплату средств на содержание детей 42-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, в ночь на 3 октября 2023 года по месту жительства на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске подозреваемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникших неприязненных отношений причинила три ножевых ранения груди и тела 56-летнему сожителю. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив, он прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что сожитель ее оскорбил и обвинил, что она плохая хозяйка. В этот момент она готовила ужин, разозлилась и ударила его ножом. Затем сама вызвала скорую медицинскую помощь. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

(фото с https://gazetavechorka.ru/news/2022/06/08/) 

04 октябрь 11:44 | : Происшествия

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