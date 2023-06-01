Житель Ленского района Архангельской области совершил двойное убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 38-летнего жителя Ленского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Напомним, что 1 января 2023 года днем на автодороге «Заболотье- Яренск» обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями груди. Его 33-летний брат, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении от полученного огнестрельного ранения. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи- криминалисты регионального Следственного управления СКР. Благодаря грамотно организованным следственно-оперативным действиям, проведенным вместе с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства был задержан 38-летний житель поселка Сойга.

В ходе допросов подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в новогоднюю ночь в баре между ним и потерпевшими произошёл конфликт, в ходе которого братья применили к нему физическую силу, поэтому они договорились встретиться позже и выяснить отношения. Встреча произошла днем на автодороге. Так как он увлекается охотой, то на встречу взял охотничье ружье. В процесс выяснения отношений выстрелил в потерпевших и скрылся с места преступления.

На период следствия в отношении обвиняемого на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу