В Архангельске найден загулявший 9-летний ребенок

Вечером 21 августа в полицию обратилась жительница Северного округа Архангельска, которая сообщила, что днем 20 августа из дома по улице Ильича ушел ее 9-летний сын. Своими силами ребенка найти не удалось.

На розыск мальчика были ориентированы сотрудники полиции, организована работа поисковых групп, информация размещена на интернет-ресурсах, к поиску несовершеннолетнего подключились волонтеры.

По предварительным данным, сегодня ранним утром жители дома по улице Островского в округе Варавино-Фактория заметили на улице похожего по описанию ребенка, пригласили его в дом и позвонили в полицию.

В настоящее время с мальчиком беседуют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, он осмотрен медиками – ребенок здоров.

По имеющейся на данный момент информации, все это время несовершеннолетний гулял по городу. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские благодарят неравнодушных граждан и волонтеров за помощь в розыске несовершеннолетнего.

(фото с https://blog.sunschool.ru/o-detyah/vospitanie/odinokie-deti/)