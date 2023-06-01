Под Котласом произошла кровавая разборка между грибниками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 4 октября 2022 года утром после тушения пожара в трехквартирном деревянном доме на станции Чокур Вилегодского района обнаружены тела 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями тела и 49-летнего мужчины с резаными ранами левого предплечья.

Следствием установлено, что жители города Котласа прибыли на станцию Чокур с целью сбора дикорастущих ягод и грибов. В ночь на 4 октября 2022 года после совместного употребления спиртных напитков обвиняемый на почве личной неприязни к потерпевшим причинил одному из них ножевое ранение руки, вызвавшее массивную кровопотерю, после чего нанес не менее шести ударов в область груди и шеи второму мужчине, от которых тот скончался. С целью сокрытия улик преступления обвиняемый устроил поджог на кухне, в которой было совершено преступление. Под утро в дом вернулся их знакомый, обнаружил возгорание и вместе с соседями до приезда пожарных принял меры к тушению пожара.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что испытывал личную неприязнь к погибшим, так как они неоднократно высказывали ему претензии по поводу его проживания с ними в доме на станции Чокур и требовали, чтобы он уехал. Один из них применил к нему физическую силу, повредив очки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил кухонный нож и нанес им ножевые ранения. Затем положил на тела газеты и полиэтиленовые пакеты, поджег их и ушел из кухни, после чего уснул на матрасе в дальней от кухни комнате. Проснулся, когда его разбудил их общий знакомый и вывел из горящей квартиры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.