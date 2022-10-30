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Житель Соломбалы в пьяной драке пырнул ножом попрошайку

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

 Следствием установлено, что 10 сентября 2022 года утром у дома по улице Химиков в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, ударил 33-летнего потерпевшего ногой по ногам, толкнул, а когда тот упал, нанес удар ножом в область бедра. В результате повреждения бедренных артерий и вены пострадавший скончался на месте происшествия от острой кровопотери. 

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что утром возвращался из бара в состоянии алкогольного опьянения и на улице встретил нетрезвого потерпевшего, который стал у него просить денег. Он вспомнил, что тот ранее продал ему топор, который сразу сломался, и высказал потерпевшему претензии. Между ними произошла словесная ссора, он повалил потерпевшего на землю и достал из рукава складной нож, который носил для самообороны. Из-за того, что пострадавший дернулся, он попал ему в бедро, повредив артерию. Прежде чем покинуть место преступления и избавиться от ножа и одежды, он попросил прохожую вызвать скорую медицинскую помощь. 

В содеянном раскаивается.

08 декабрь 08:54 | : Происшествия

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