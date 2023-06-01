На берегу Северной Двины под Котласом обнаружено тело утонувшей девочки

Сегодня днем на берегу реки у деревни Федотовская сотрудниками Котласской службы спасения обнаружено тело 11-летней девочки, которую 18 июля 2023 года вместе с подругами унесло сильным течением реки Северная Двина в городе Котласе, когда они шли вдоль песчаной косы. Двум девочкам при помощи очевидцев происшествия удалось выбраться из воды на берег, третья утонула. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Произведен осмотр места происшествия. Ведется следствие.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.