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Торговец пиротехникой из Мирного расплатится за травму ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему индивидуальному предпринимателю, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, что 1 января 2023 года в магазине в городе Мирный индивидуальный предприниматель лично продал 11-летнему мальчику пиротехническое изделие, на которое отсутствовал сертификат соответствия и товарно-сопроводительные документы, не разъяснив правила его использования. Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке, и в результате получил открытую травму правой кисти, которая оценивается как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что занимается торговлей, пиротехнические изделия приобрел для себя, но остатки решил продать, несмотря на отсутствие лицензии. Сожалеет, что мальчик, которому он лично продал петарду, в результате ее неправильной эксплуатации получил травму руки.

Приговором Мирнинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично, с виновного взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

17 май 11:20 | : Происшествия

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