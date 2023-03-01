Барыга из города Мирный продал подростку опасную пиротехнику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 51-летнего индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следствием установлено, что 1 января 2023 года в магазине в городе Мирный индивидуальный предприниматель лично продал 11-летнему мальчику пиротехническое изделие, на которое отсутствовал сертификат соответствия и товарно-сопроводительные документы, не разъяснив правила его использования. Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке, и в результате получил открытую травму правой кисти, которая оценивается как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что занимается торговлей, пиротехнические изделия приобрел для себя, но остатки решил продать, несмотря на отсутствие лицензии. Сожалеет, что мальчик, которому он лично продал петарду, в результате ее неправильной эксплуатации получил травму руки, готов возместить причинённый вред.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.