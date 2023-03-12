Поджигатель администрации Плесецка уехал в зону на 10 лет

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 23.01.2023, согласно которому 48-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство семи лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Установлено, что осужденный 10.09.2021 из-за произошедшего со своим работодателем – директором МУП «Плесецк Ресурс» конфликта прошел на второй этаж деревянного административного здания, принадлежащего МО «Плесецкое», где располагались офисы МУП «Плесецк Ресурс» и иных арендаторов, разлил на пол в коридоре бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пламя интенсивно распространилось, преградив возможность работникам МУП «Плесецк Ресурс» покинуть помещение. Убедившись в возникновении пожара, злоумышленник с места преступления скрылся. Работники предприятия спаслись самостоятельно, выбив стекла в окнах и выпрыгнув со второго этажа горящего здания, а также с помощью посторонних лиц, сорвавших решетку с окна. При эвакуации потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате содеянного здание и находившееся в нем имущество повреждено огнем до степени непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Судом второй инстанции виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Предъявленные по делу иски потерпевших о возмещении материального ущерба и морального вреда удовлетворены на сумму свыше 5,6 млн. рублей.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного в покушении на убийство судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.