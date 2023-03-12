Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поджигатель администрации Плесецка уехал в зону на 10 лет

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 23.01.2023, согласно которому 48-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство семи лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Установлено, что осужденный 10.09.2021 из-за произошедшего со своим работодателем – директором МУП «Плесецк Ресурс» конфликта прошел на второй этаж деревянного административного здания, принадлежащего МО «Плесецкое», где располагались офисы МУП «Плесецк Ресурс» и иных арендаторов, разлил на пол в коридоре бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пламя интенсивно распространилось, преградив возможность работникам МУП «Плесецк Ресурс» покинуть помещение. Убедившись в возникновении пожара, злоумышленник с места преступления скрылся. Работники предприятия спаслись самостоятельно, выбив стекла в окнах и выпрыгнув со второго этажа горящего здания, а также с помощью посторонних лиц, сорвавших решетку с окна. При эвакуации потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате содеянного здание и находившееся в нем имущество повреждено огнем до степени непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Судом второй инстанции виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Предъявленные по делу иски потерпевших о возмещении материального ущерба и морального вреда удовлетворены на сумму свыше 5,6 млн. рублей.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного в покушении на убийство судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.

26 апрель 14:30 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (307)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20