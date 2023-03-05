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Бухгалтер из Питера украла в Северодвинске приличную сумму

Архангельским областным судом оставлен без изменения приговор Северодвинского городского суда от 22.12.2022, которым 62-летняя жительница г. Санкт-Петербург осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновной, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденная с октября 2014 года по март 2018 года, являясь главным бухгалтером акционерного общества, осуществляющего свою деятельность в г. Северодвинске, при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных заключенным с ней трудовым договором, осуществила начисление и перевод денежных средств этой организации якобы в качестве заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и иных выплат на свой расчетный счет в банке в сумме свыше 6 млн рублей.

Осужденной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного преступлением материального вреда.

Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://курганинские-известия.рф/index.php/ofitsialno/pravoporyadok/poluchila-dengi-obmannym-putem)

22 март 10:52 | : Происшествия

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