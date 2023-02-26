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Архангелогородец чуть было не убил кочергой навязчивого приживальца

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, в ночь на 30 января 2023 года в квартире дома по улице Трамвайная в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни избил кулаками, ногами, металлической кочергой и фрагментом трубы 46-летнего знакомого. Подозреваемый решил, что от причиненных телесных повреждений неминуемо наступит смерть потерпевшего, поэтому прекратил избиение. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что знакомый проживал в его квартире и несколько месяцев не платил за коммунальные услуги. В процессе совместного употребления спиртных напитков он высказал потерпевшему претензии из-за образовавшейся задолженности, разозлился на него и избил. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

(фото с https://zabbix.weacom.ru/news/irk/crime/184159) 

14 март 08:50 | : Происшествия

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