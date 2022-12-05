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Правоохранительные органы ищут криминал в плесецком пожаре

Сегодня днем в квартире, расположенной на первом этаже деревянного многоквартирного дома по улице Шпалозаводская  в поселке Плесецк, произошло возгорание. 64-летний хозяин квартиры с признаками отравления угарным газом госпитализирован в больницу, его 70-летняя соседка с верхнего этажа скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти женщины и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем пострадавшего мужчины.

 

02 февраль 16:09 | : Происшествия

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