Правоохранительные органы ищут криминал в плесецком пожаре

Сегодня днем в квартире, расположенной на первом этаже деревянного многоквартирного дома по улице Шпалозаводская в поселке Плесецк, произошло возгорание. 64-летний хозяин квартиры с признаками отравления угарным газом госпитализирован в больницу, его 70-летняя соседка с верхнего этажа скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти женщины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем пострадавшего мужчины.