«Не люблю интеллектуальный фастфуд». Инга Яценко о себе и Архангельске

Вам часто приходится общаться с умной женщиной? Не житейски мудрой, таких в достатке, а именно умной, закончившей с отличием два сложнейших столичных вуза, и сочетающей науку с госуправлением.

Небось представили себе этакий «синий чулок» в очках и с «шайбой» волос на затылке? Но это точно не про Ингу Яценко. Модно (но не кричаще) одетую, с густыми распущенными волосами, с изящным макияжем, заразительно смеющуюся над шутками и отвечающую ими же. «Пообщайся, не пожалеешь», - посоветовали мне коллеги из известного федерального издания. Действительно, не пожалел.

Вначале мой традиционный вопрос о самом ярком впечатлении детства. И ошарашивающий ответ:

- Тревога.

- ?!!

- У меня с детства синдром отличницы. Ещё до школы придумывала себе задания – «у кровати тапочки должны стоять так и никак иначе» - и неукоснительно их выполняла. Постоянно подражала маме в готовке и уборке квартиры, она у меня грузинка и знатная хозяюшка, приучала меня к идеальному порядку. Всё это перешло и на взрослую жизнь – постоянно ставлю перед собой заведомо сложные задачи. Отсюда и тревога – вдруг не оправдаю?!

- Так вы перфекционистка?

- Я – робот.

И заразительно смеётся. Кокетничает, наверное… а что вы хотели – женщина.

- А в детстве кем мечтали стать? Актрисой, балериной…

- В первом классе я мечтала стать великой.

- Как Екатерина Великая?

- Более конкретно – мечтала стать президентом (опять смех).

Ну, а для того, чтобы стать президентом, надо учиться, учиться и ещё раз учиться. Что Инга и делала, закончив школу с золотой медалью (для меня такие люди высшего порядка). И первый институт выбрала под стать амбициям – Государственный университет управления.

- Хотели руководить?

- И это тоже. Но через науку, ещё учась в первом вузе стала писать НИРы (научно исследовательские работы) Моя первая статья – «Этно-политические конфликты. Образ врага».

Круто! И тема долгоиграющая… если не вечная.

Но и такого образования ей показалось мало. Инга Яценко поступает в МГИМО, альма-матер российской дипломатии с невероятным конкурсом на бюджетные места. Специализация – политика Евросоюза.

Господи, как в такой очаровательной головке всё это помещается, думаю я про себя и… неожиданно произношу вслух. Собеседница смотрит чуть иронично:

- Я в 10 классе прочитала всего Платона (этот тот, про которого я только знаю, что он чей-то друг), любимое же чтение – философ Николай Бердяев.

Я вспомнил, кого сам читал в 10-м классе и… промолчал. Мои Хемингуэй с Ремарком скромно стоят в сторонке.

- Простите, но у меня как-то в голове не укладывается – девушка вашего стиля и вдруг Платон, Бердяев…

На меня смотрят совсем серьёзные глаза.

- Я ловлю кайф от движения мысли, сравниваю науку с сольфеджио… у меня и музыкальная школа в багаже – фортепиано и гитаре (я аж облизнулся от зависти). Мои университеты сделали меня, воспитали, почти по Горькому. После МГИМО не приемлю интеллектуального фастфуда (ах, какое вкусное определение).

- Кстати, о МГИМО. Моя первая ассоциация с этим вузом - выезд на работу за границу, для того туда и поступают.

- Не поверите, у меня было всего две поездки за рубеж, рано получила допуск секретности, но это осознанный выбор. Мне неинтересны ежесекундные впечатления, в России для меня больше возможностей.

- Что-то мы всё о науке… а духовная составляющая? Кто у вас любимые кинорежиссёры?

- Из отечественных Алексей Попогребский («Простые вещи», «Как я провёл этим летом»). Из зарубежных – Стенли Кубрик и Дэвид Линг (гм, тоже не ширпотреб). Кстати, мы же говорили о литературе, забыла сказать – моя почти настольная «Зеленая книга» Муамара Каддафи. Да-да, не удивляйтесь, там такая мудрость заложена.

Инга по памяти цитирует длинный отрывок… мне остаётся только почтительно внимать.

- Спорт есть в вашей жизни?

- Конечно – волейбол, бокс… да-да, не ищите следов на лице, у меня хорошо поставлена защита. И всё получалось, могла стать кмс, но тяга к науке перевесила.

Далее визави небрежно перечисляет места работы – Росстрахнадзор, Минтранс… Причём попадала туда не по блату (вопреки стереотипам), а по конкурсу. И везде занималась наукой – наукой управления. Потом последовало приглашение в Госдуму, в аппарат по обеспечению жилищных прав граждан.

- И каков ваш функционал? – спрашиваю.

- Разработка законодательных проектов. Взаимодействие с органами власти.

- А можно поподробней и более доступным языком? Мне сказали, что вы сейчас приехали на форум «Арктика. Регионы». С чем приехали?

- В Архангельской области крупнейший в стране аварийный жилой фонд (увы). У меня есть конкретное предложение по улучшению ситуации.

- И..?

- Наёмные дома социального использования. Такие дома бывают двух типов: находящиеся в государственной/муниципальной собственности и в частной (эти вторые носят название «доходный дом»). Для того, чтобы многоквартирный дом имел статус наёмного дома социального использования, необходимо, чтобы 50% его жилых помещений были в наёмном фонде. Приватизировать такую квартиру нельзя, однако можно заключить 10-летний договор с возможностью его постоянной пролонгации. Этот вид жилья подходит для «промежуточной» категории граждан, не подпадающих под малоимущих, но и не могущих позволить себе ипотеку, то есть, люди с невысоким уровнем дохода. Президент страны дал команду регионам на развитие этого института.

- У нас был такой застройщик Палкин. Он с похожей программой муниципального арендного жилья пролез в Госдуму… и пустота.

- Системная ошибка, характерная для многих СМИ. В законодательстве нет такого понятия как арендное жильё, оно только для юрлиц. Проекты строительства арендного жилья есть в отдельных регионах, однако нельзя сказать, что стоимость найма в таких домах намного ниже среднерыночной в регионе. Суть наёмного жилищного фонда в предоставлении жилья, основную плату по которому составляет ЖКХ, а плата за сам найм несравнимо ниже среднерыночной. Есть пример Санкт-Петербурга, там уже 8 наёмных домов.

Тема сладкая для Поморья… что и говорить.

- У вас есть интересы и в Северодвинске?

- Я два года состою в группе разработки Закона о судостроении как специалист по финансам и праву. Работаем над созданием научно-исследовательской школы… путь от идеи до утилизации. В Северодвинске отличная база… но эта тема для отдельного большого разговора.

- Вы который раз в Архангельске.?

- 4-ый.

- И..?

- Ваш город мне напоминает старый Тбилиси, где я родилась и жила до четырёх лет. Нет, серьёзно, в центре что-то общее чувствуется. Первый раз приехала к вам с папой, пошли покупать рыбу… он потом сказал – «какие здесь добрые, отзывчивые люди». Он у меня мужик-мужик из донских казаков, такими словами не разбрасывается.

- Ваши слабые стороны?

- Не люблю фотографироваться.

- Это с вашими-то внешними данными?!

- Не люблю из себя что-то изображать, позировать. Я, кстати, до 3.5 лет не говорила. Но уж потом как начала (опять заразительный смех).

Надеюсь, это наша не последняя встреча. Мне понравилось.

Беседовал Леонид Черток



