В фондах Государственного исторического музея хранится датируемая второй четвертью XVIII века гравюра (на фото) с кораблями, купцами и моряками, под которой неизвестный автор сделал пояснение на немецком языке. Его перевод: «Русская торговля перенесена в Петербург. Архангельск забыт».

В приведённом тексте отражены социально-экономические метаморфозы, которые в указанном столетии претерпел северный город. Прорубил тогда царь Пётр балтийское «окно» в Европу, «захлопнув» при этом первое, единственное до того в Архангельске. Использовал Поморье «великий» государь и приступил к его экономическому «удушению», издав указ, обязывающий купцов две трети своих товаров привозить в Петербург и только одну треть в Архангельск. Затем не больше того, сколько требуется местному населению. И, наконец, в 1724 ввёл запрет иностранным кораблям заходить в Архангельский порт.

Вполне возможно, что неизвестный художник выполнил заказ разбогатевшего на торговле в Архангельске «немецкого гостя» накануне его отъезда на родину. Или в новую столицу? Там начинали вращаться большие капиталы и сколачиваться состояния. Архангельск в этой новой реальности оказался ненужным.

Сюжеты истории иногда повторяются. Несколько десятилетий советского периода Северный край и потом Архангельская область гордо именовались «всесоюзной лесопилкой» и «валютным цехом страны». Увы, лес для масштабных сплошных рубок однажды вдруг иссяк. Как и валютная выручка от его продажи.

И потому? ...Спасибо северянам за всё. Бог им в помощь. Благого сюжета они достойны.

Александр Чашев