"Озера сопротивляются". В Архангельске обсудили проблему сохранения малых водоемов

Акция «Вода России» появилась 22 года назад в Архангельской области, за это время было проведено огромное количество субботников, сотни километров берегов малых и больших водоёмов очищены от мусора. Такой масштаб говорит об особом внимании к водоёмам в регионе. Поэтому и обсуждение проблем водоисточников получилось очень живое.

Недавно в Архангельске состоялся долгожданный круглый стол «Уникальные водоёмы России 2025» в рамках совместной программы Всероссийского общества охраны природы и издания "Аргументы и Факты". Цель проекта - оздоровление акваторий малых водоёмов – родников, ручьёв, малых рек, озёр и других водоисточников, не вошедших в большие федеральные программы. Для нашей Архангельской области это более чем актуальный вопрос.

Обсуждение важной для нашего региона темы начала председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Надежда Александровна Лыжникова. Она сообщила присутствующим о Программе, старт которой был дан в апреле 2022 года при поддержке Росатома, Норильского никеля и Федерального агентства по водным ресурсам. В результате удалось консолидировать усилия органов власти, бизнеса и общества и получить отличные результаты: здесь и проведение субботников, и 10 предпроектных экспертиз водоёмов, выполненных учёными, 5 научно-исследовательских работ, включая мониторинг состояния озёр Челябинской области с помощью снимков из космоса.

В 2025 году мероприятия программы «Уникальные водоёмы России» охватят 12 регионов страны от Владивостока до Мурманска. Среди этих счастливчиков оказалась и наша Архангельская область. Старт проекта в Поморье дал круглый стол «Проблемы водоёмов Архангельской области».



Принимающие участие в мероприятии эксперты в первую очередь пытались выяснить, так ли всё печально, как выглядит на первый взгляд, и можно ли обвинить в деградации водоисточников только изменения климата или же люди тоже оказывают серьёзное воздействие?

Контроль и учёт

Начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного УГМС Наталья Леонидовна Помазкина рассказала, что в устье Северной Двины создана стационарная сеть контроля качества поверхностных вод. В зоне Архангельской агломерации наблюдения охватывают две реки, две протоки и один рукав.

Основными источниками загрязнения устьевого участка Северной Двины являются сточные воды предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, ЖКХ, судов речного и морского флота.

- Если в целом говорить про уровень загрязнения водных объектов, - сказала Наталья Леонидовна, - то он существенно не изменяется. Имевшие место случаи ухудшения качества вод бывают обусловлены как антропогенной нагрузкой, так и сложившимися гидрометеорологическими условиями, т.е. это грунтовое питание, вымывание веществ из донных отложений подстилающих пород, водами и нагонными процессами со стороны моря.

Северные озёра сопротивляются

Научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем ФБГУН ФИЦКИА УрО РАН Артём Васильевич Чупаков рассказал, что последние 20 лет лаборатория занимается изучением малых водоёмов и дельтовых участков Северной Двины. Северные малые озёра могут достаточно хорошо сопротивляться негативному воздействию, однако большое разнообразие малых водоёмов приводит к сложности в применении к ним нормативных требований по содержанию тех или иных веществ.

Артём Васильевич высказал озабоченность состоянием не только водоёмов, но и системой нормирования. Предельно допустимые концентрации (ПДК) установлены для всей России. Требования к питьевой и природной воде в России регламентированы Роспотребнадзором, а качество воды водных объектов водохозяйственного значения - Рыбводхозом. Во втором случае требования более жёсткие.

Но и те, и другие не учитывают региональную специфику, обусловленную особенностями формирования водоисточников. Так, типовое превышение ПДК по содержанию растворённого железа объясняется происхождением водоёма от стока болот. И изменить это никак нельзя. Разве что заменить болота как начало реки на что-то иное.

То же самое у нас с марганцем, цинком, фосфором и остальными веществами. Прописывается загрязнение сульфатами реки Кулой, но там дренируются карстовые породы гипса, это не загрязнение, это естественный процесс.

Допустим, есть такая ситуация: превышение ПДК по бензапирену в 2-9 раз (он у нас 0,1 нанограмм на литр). Но это не значит, что там нефтепродукты разлились. Там просто шёл низовой пожар по торфянику и в пробе отразилось наличие углеводородов, - сообщил Артём Чупаков.



Так бывает и по другим показателям, превышения которых, вроде бы, должны быть маркерами антропогенного воздействия. Но они имеют чисто природное происхождение.

Поэтому остро встаёт вопрос о переходе к региональным нормативам ПДК, более гибкому становлению показателей. Сейчас из-за федеральных нормативов предприятия вынуждены производить дорогостоящую очистку и их сточные воды в итоге гораздо чище, чем вода, которую они забирали для своих производственных нужд изначально. При том, что такая очистка не требуется.

Малые водоёмы – большая забота

Наш регион насыщен водными объектами. Сохранение той среды, где мы обитаем, влияет не только на экологию, но и на мышление. И несмотря на геологические особенности богатой на полезные ископаемые Арктики, нельзя сбрасывать со счетов воздействие предприятий на экологию.

Руководитель Северного межрегионального управления Росприроднадзора Александр Фёдорович Горних рассказал о регулярных проверках, проводимых Росприроднадзором. За период с 2019 по 1-е полугодие 2025 года предъявлено к возмещению 42 требования с расчётами размера вреда на сумму 803 570,3 тыс. руб. Сумма возмещённого ущерба составила 21 568,5 тыс. руб.

Начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Алексей Александрович Миргородский считает, что в регионе запрос на очистку водных объектов громадный. «Вода России» - это уже второй федеральный проект, призванный решить проблемы водоёмов.

- К действующему федеральному проекту, когда он формировался, были очень большие ожидания, т. к. он формировался на основе анализа реализации предыдущих проектов, - рассказал Алексей Александрович Миргородский. - Был посыл на то, что мы будем больше внимания уделять очистным сооружениям, будем расширять перечень водных объектов, в бассейне которых мы будем реконструировать очистные сооружения. Мы сформировали запрос от субъекта на реконструкцию очистных сооружений и системы ливневой канализации, получилась сумма почти 12 млрд. Но мы – не единственные нуждающиеся. Желаемого в полном объёме получить не удалось.

Критерии отбора для участия в федпроекте оказались таковы, что Архангельская область оказалась в глубоких аутсайдерах.

Наш «космический корабль»

Главный инженер ООО «РВК-Архангельск» Дмитрий Андреевич Черкашин рассказал, что РВК делает для очистки воды. Когда в 2021 году РВК принимал в своё ведение имущество Водоканала, то это были в основном стены. Очистная система была в таком состоянии, что город находился буквально на грани экологической катастрофы. Два года спустя удалось запустить в работу два отстойника, а сейчас их пять. На нужды Архангельска достаточно трёх, но ещё два – резерв для обеспечения надёжности на случай аварийных сбросов и пиковых нагрузок.

До 2028 года предприятие обязуется полностью модернизировать систему биологической очистки стоков. Причём особое внимание в процессе уделяется «запиранию запахов», которые неизбежно образуются при работе с хозфекальной канализацией. Газонейтрализация существенно улучшит качество жизни людей, проживающих неподалёку от очистных сооружений.

При этом работы производятся в рамках концессии, т.е. за счёт предприятия и тарифа, установленного для потребителей.

О финансах и энтузиастах

Архангельская область непредставима без экологических субботников. На уборку мусора с берегов северных водоёмов выходят не только жители-энтузиасты, но и коллективы больших и малых предприятий.

Член совета Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Ольга Викторовна Извекова, высказала уверенность в том, что цель работы ВООП – вырастить разумно думающее поколение, которое способно мыслить экологически.

С 1947 года Архангельский ВООП организует мероприятия для детей (конкурсы рисунков и сочинений, исследовательских проектов), и представители старейшей природоохранной организации на практике убедились, что дети очень глубоко мыслят.

- Мы считаем, что надо начинать с малого, - говорит Ольга Викторовна. – Проводить мероприятия для детей и через них влиять на взрослых.

Почётный эколог Архангельской области, руководитель ЧУ ДПО «Экологический консалтинговый центр» и организатор экологических субботников акции «Вода России» на территории региона Людмила Викторовна Шошина рассказала, что одними субботниками деятельность её организации не ограничивается. Сохранение водоёмов требует средств, причём не только финансовых средств, но и человеческих ресурсов. За несколько лет работы сформированы экологические команды, теперь дело за тем, чтобы привлекать новые силы, повышать качество мероприятий. Организация одна из первых в регионе научилась привлекать эти средства из фонда Президентских грантов.

- Мы привлекли 9,8 миллионов рублей, - сказала Людмила Викторовна, - но 9,8 миллионов рублей мы вложили своих денег, которые наша некоммерческая организация зарабатывает на экологических разработках.

К сожалению, в настоящее время регион средств на экологическое просвещение выделяет минимально. Поэтому прозвучало предложение включить экологическое просвещение в расходы так называемых «окрашенных платежей» (это плата предприятий за негативное воздействие на окружающую среду, а также экологические штрафы и компенсации вреда, которые поступают в региональную казну).

- Нужно, чтобы в работе природоохранных организаций была цельность, чтобы все двигались в одном направлении. У нас должен быть региональный центр, который будет координировать нашу общую работу, - подчеркнула Людмила Викторовна.

И напоследок

Итогом мероприятия стал перечень вариантов решения прозвучавших в ходе живого обсуждения проблем. В частности, необходимость внесения корректировок в нормативно-правовые акты, препятствующие полноценному участию Архангельской области в мероприятиях федерального проекта «Вода России». Также назрел и перезрел вопрос с нормированием. Переход к региональным нормативам требует серьёзной проработки, но без этого никак не обойтись.

В настоящий момент большинство проблем водных объектов упирается в финансирование. И если для крупных рек это миллиарды, то малые водоисточники вполне могут быть восстановлены малыми силами и средствами за счёт грантовой поддержки проектов НКО и ТОС. Желание реализовывать такие проекты у общественников есть, но вот конкурсы грантов выделения средств на эти цели не предполагают.

И, конечно, большую роль в сохранении малых водоёмов должны играть муниципальные органы власти, которые также надо вовлекать в природоохранную деятельность, поддерживать их на этом пути.

Елена Латинская