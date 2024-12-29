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Соломбала против

(в продолжение материала «Пипл схавает»)

На минувшей неделе на нескольких «культурных» площадках Архангельска и даже Северодвинска демонстрировался документальный фильм «Мосеев остров: колыбель российского флота» москвички Ольги Лаптевой. 

Удивляет, возмущает сведущих мало-мальски в истории Севера земляков само название якобы «документального» фильма. То есть основанного на документах, а не домыслах и фантазиях на исторические темы.

Обратимся к документу. Выдержка из именного царского указа от 16 марта 1693 года: «велено им построить (иноземным корабельным мастерам и русским плотникам) у Архангельскаго города яхта, которая б была к мореходному ходу годна, длиною в восмь сажен трех аршинных и образцом, какова им, мастером, приказана; да на Мосееве острову светлицу...».

То есть яхта должна строится «у Архангельскага города», а светлица - «на Мосееве острову». Если бы хоть какая-то никудышная верфь имелась на Мосеевом острове, её непременно назвали в указе. Располагающие иным, убедительным документальным материалом, пусть его предоставят. 

А пока можно говорить о том, что ничего на Мосеевом острове в 1693 году не было, кроме "светлицы". Не колыбель российского флота Мосеев остров, Соломбала по праву веками носит это звание. Искажать историю во имя прославления неоднозначных для России и, особенно для архангельской земли, «деяний» царя Петра никому не позволительно.

В связи с чем закономерен вопрос: почему для показа фильма предоставлены площадки в культурно- просветительских учреждениях Архангельска? Кто-то может ответить, мол, пусть в ленте не всё правильно, но и это работает на «славу» для города.

Так ведь только в попсовой среде «дурная слава» лучше никакой. Не надо Архангельску славы любой ценой.

Кстати, в Соломбале фильм до сих пор не демонстрировался. Если когда-нибудь показ состоится, уверен, соломбальцам найдётся, что спросить у его автора.

Александр Чашев

22 январь 09:30 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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