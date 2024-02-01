Известие о поймании кита в Белом море в 1760 году

В Московское царство XVI – начала XVII веков в числе прочих товаров завозились из Западной Европы эстампы, называвшиеся как «фряжскими», так и «немецкими» потешными листами». Картинки нравились знати и простолюдинам, поэтому их изготовление быстро наладили отечественные производители. Вырезались штампы для переноса изображения на бумагу на досках особого пиления, именуемых лубом. Рисунки стали называться лубком. Они были дешевы. Текст к ним прилагался краткий. В качестве сюжетов использовались претендующие на сенсационность (по меркам тех времён) природные катастрофы, небесные знамения, события при царских и княжеских дворах, необычные происшествия, диковинные чудеса и прочие сообщения. Печатались лубочные картинки (в черно-белом виде) и в немногочисленных газетах.

В номере газеты «Московские ведомости» от 21 июля 1760 года размещено «Известие о поймании кита в белом море в Июне 1760 года», полученное «от города арханелскаго от 16 июня». Поскольку автор лубка, вероятно, никогда не видел кита, изобразил он его в виде огромной рыбины. Внушительно и число одетых по тогдашней моде добытчиков. В правом нижнем углу за высоким стенами нарисован город с богатым дворцом. Надо полагать, так, по мнению, художника должен выглядеть «город арханелский». В газетном тексте под лубком содержатся некоторые пояснения необычного для жителей сухопутной Руси события. В частности, приведены размеры кита: «длиною двенадцать саженей, толщиною до трех саженей».

Справочно: 1 сажень = 2,1336 метра. То есть пойманный в 1760 году в Белом море кит имел 25,5 метров в длину и более 6 метров в толщину. Такую среднюю величину достигает во взрослом состоянии синий (голубой) кит. Обитающая в Белом море белуха имеет более скромные размеры – до 6 метров в длину.

Заплывают ли в гости к нашим белухам синие киты? Раздел зоологии, который изучает китообразных, называется кетология. Пусть на вопрос ответят кетологи.

Для наших далёких предков содержание лубка с китом стало темой долгих обсуждений. Для современных жителей и гостей Поморья, возможно, было бы интересно увидеть и приобрести в сувенирной лавке (предприниматели, ау!) отпечатанный в начальном виде (34,5х44,2 см.) лубок, экземпляр которого хранится в Российской национальной библиотеке. И придуманный неизвестным автором лубочный «город арханелский» можно воссоздать хотя бы в виде виртуальной реконструкции. Как знать, когда-нибудь и до реальной дело авось дойдёт.

Александр Чашев