Заклинание лесных охотников из Пинеги

Заметка с таким названием опубликована в номере газеты «Архангельск» от 25 июля 1908 года. Её автор П.Лысый (псевдоним?) пишет о сохранившейся в те времена в дальних уголках Архангельской губернии вере в силу заклинаний и ритуалов, применяемых в хлебопашестве, при выгоне скота на пастбище, накануне рыбной ловли и лесной охоты, а также при многих прочих делах, которые сопровождаются наговорами, «обходами», «словами» и заклинаниями. Там, «пошептав над водицей», пытаются «приворожить» жениха или невесту, а при случае даже «испортить свадьбу». Владеющие этими «знаниями» и «умениями» хранят их в строгой тайне и «пред смертью словесно передают какому-то одному лицу».

Тем не менее автору газетной публикации удалось записать заклинание лесных охотников в Пинежском уезде. Источник получения «запретной» (для посторонних) «информации» П.Лысый не раскрыл. О том, сохранила ли она «силу» в XXI веке, могут поведать современные охотники. Им и более мирным людям предлагается оценить несомненную красоту русского народного слова, запечатленного в древнем заговоре. Заклинание приводится в редакции первоисточника. Для удобства чтения из газетного текста лишь убраны еры и яти:

«Господи Боже, благослови Отче! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть море океан; за тем морем-океаном – гора сносная, на той на горы сносной сидит птица орец, всем птицам – птица царь: глава у него до неба, крыла у него до земли; прилетают к нему птицы со всех четырех царств и земель: от востока и до запада, от севера и до лета. И тот орел царским птицам заповедывает о мне, рабе Божием (имя рек), и говорит, чтобы все орлы и соколы, и кречеты, и ястребы, и рябы, и жаравы, и всякие прочие птицы, которые мне годны, рабу Божию (имя рек), покорны все были рабу Божию (имя рек): молитвы царския, иже-херувимскую песнь поют, сами с места на место переуступают; и как я, раб Божий (имя рек), с места на место не переступываю, тако-же-бы птицы от меня, раба Божия (имя рек), не летели, не отлетали и не отходили. Мне Божьей благодатью владеть дано от всещедраго Бога и от птичьего царя орла и как вам во веки веков аминь».

К тексту заклинания прилагается примечание, в котором содержатся подсказки для произносящего и другие «слова»:

«Кто этот заговор держит, и тот-бы стоял при церкви за обедней, когда иже-херувимскую песнь поют: стоя тут, выщерби чрева маленький иверенек из под правой ноги и положи ко оружью, которое с тобой. Как мертвый лежит во гробе, не чует и не видит, тако-же бы меня раба Божия (имя рек) и белая, и серая, и пестрая, и пернатая моего пищального стуку, и бряку, и духу не слышала и не видела, и как во мертвых никто не испортит и не узорочит тако же бы меня раба Божия (имя рек), с моею пищалью не уркнул бы и не испортил никакой лихой человек от вернаго и невернаго человека, и от своей думы, и от своего взгляду, и от своей крови, и от своих домовитых людей, во всегда, ныне и присно во веки веком. Аминь. – И как рождается Иисус Христос из пречистой Богородицы, такожде бы рождалась моя стрельчатая пищаль: с огнивом, и с кремнем, и с порохом, и запалом и шурупы, закрой и защити, Иисус Христос и Пречистая Богородица, от всякаго злого и лихого человека и мою стрельчату пищаль и раба Божия (имя рек) от вернаго и невернаго во веки веков. Аминь».

Северные «худые» земли не баловали урожаями. От результатов лесной охоты иногда зависело выживание семей промысловиков. При этом даже опытные охотники могли потерпеть неудачу. На помощь от возможных бед призывались потусторонние силы. Для современных охотников, абсолютное большинство которых составляют городские жители, добыча зверя и птицы является всего лишь увлечением. Заниматься хобби можно и без заклинаний.

Старую газету прочитал Александр Чашев

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Фото «На промысел» из альбома Архангельской губернии «Северный край», изданного в 1914 году в Санкт-Петербурге.