Михаил Силантьев: Газ архангельские дачники вряд ли дождутся

Только 13 СНТ во всей Архангельской области будут газифицировать в ближайшие несколько лет!



Из расположенных на территории Архангельской области около 200 официально действующих СНТ, по отчёту чиновников под новую программу догазификации подпадает только 13. Остальные - в пролёте, т.к. "не подходят под требования".



Я уже писал, что это за требования - в Постановлении Правительства РФ написано, что газифицировать будут только те СНТ, которые "находятся в границах газифицированных населённых пунктов". Но мы-то все понимаем, что все СНТ находятся за их границами! Исключение - несколько СНТ в черте города Архангельска и др. Но их исчезающе мало... Даже в черте Северодвинска СНТ газифицировать не будут - чиновники и там придумали как это устроить!



Получается, что даже если через ваш СНТ идёт газовая труба, если ваш СНТ граничит с газифицированной деревней и т.д., то всё равно бесплатно к газу вас не подключат!

А ведь все федеральные чиновники уже отчитались, что с этого года все дачники смогут бесплатно подключаться к газу! Но реальность совершенно иная.



Требую от властей Архангельской области направить в Федеральное Правительство письмо с просьбой расширить это ограничение и разрешить подключать к газу все СНТ по разработанному региональному плану. Администрация области и облСобрание депутатов пообещали, что такие письма напишут. Вот только услышат ли нас в Москве...

Михаил Силантьев, защитник прав садоводов



