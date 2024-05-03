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Михаил Силантьев: Газ архангельские дачники вряд ли дождутся

Только 13 СНТ во всей Архангельской области будут газифицировать в ближайшие несколько лет!

 Из расположенных на территории Архангельской области около 200 официально действующих СНТ, по отчёту чиновников под новую программу догазификации подпадает только 13. Остальные - в пролёте, т.к. "не подходят под требования".

 Я уже писал, что это за требования - в Постановлении Правительства РФ написано, что газифицировать будут только те СНТ, которые "находятся в границах газифицированных населённых пунктов". Но мы-то все понимаем, что все СНТ находятся за их границами! Исключение - несколько СНТ в черте города Архангельска и др. Но их исчезающе мало... Даже в черте Северодвинска СНТ газифицировать не будут - чиновники и там придумали как это устроить!

 Получается, что даже если через ваш СНТ идёт газовая труба, если ваш СНТ граничит с газифицированной деревней и т.д., то всё равно бесплатно к газу вас не подключат!

А ведь все федеральные чиновники уже отчитались, что с этого года все дачники смогут бесплатно подключаться к газу! Но реальность совершенно иная.

 Требую от властей Архангельской области направить в Федеральное Правительство письмо с просьбой расширить это ограничение и разрешить подключать к газу все СНТ по разработанному региональному плану. Администрация области и облСобрание депутатов пообещали, что такие письма напишут. Вот только услышат ли нас в Москве...

Михаил Силантьев, защитник прав садоводов


19 июнь 12:42 | : Горячая тема / Экономика

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