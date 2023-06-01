В Архангельске запускается информационная волна по догазификации региона

На встречах с собственниками домовладений представители «Единой России» расскажут о возможностях бесплатного подключения к газу и получения субсидии.

Один из пунктов посещения – деревня Большие Карелы в Приморском районе. В конце 2022 года здесь подвели внутрипоселковый газопровод. Теперь у жителей деревни есть возможность для подключения к газу – а это 54 домовладения. 36 из них уже подали заявки, в 10 домах «голубое топливо» уже появилось.

Все благодаря программе догазификации, которая инициирована Президентом в 2021 году. Программа направлена на ускорение газификации и ее завершение к 2030 году. Это зафиксировано и в народной программе «Единой России». Условия позволяют жителям бесплатно довести газ до границ участков - все обязательства и расходы берет на себя «Газпром». Собственникам остается довести топливо от забора до дома. Но у многих остаются вопросы относительно программы и ее возможностей.

Ответить на вопросы жителей, рассказать о льготах при подключении к газу и развеять сомнения призваны встречи собственников с представителями власти, «Единой России» и газовых компаний. Одна из таких - «Газпром газораспределение Архангельск». Генеральный директор Павел Курлыгин рассказал о работе, которая ведется по программе.

«Нам подано более 3 тысяч заявлений на подключение, заключено более 2 тысяч договоров. Программа стала бессрочной, а ее география в области расширяется. Наша конечная цель вместе с представителями местной власти, чтобы у людей дома появился газ, чтобы они жили в тепле, комфорте и уюте», - отметил Павел Курлыгин.

Процесс подачи заявки максимально облегчен. Для этого жителям необходимо предоставить всего четыре документа – паспорт, СНИЛС, право собственности на дом и земельный участок. При этом подать документы можно несколькими способами – через сайт connectgas.ru, МФЦ, Госуслуги или прийти в офис газовой компании в Архангельске по адресу Набережная Северной Двины д.30.

Участников встречи интересовал вопрос цены. Ведь по условиям догазификации потребитель должен подготовить домовладение к приему газа – обеспечить строительство газопровода по участку, разводку в доме, покупку и монтаж газового оборудования. В среднем стоимость обойдется в 150 - 200 тысяч рублей. Цена зависит от протяженности земельного участка заявителя, марки выбранного газового оборудования, расценки на строительно-монтажные услуги.

«Для покрытия этих расходов областным законом обеспечена выплата в размере 100 тысяч рублей льготным категориям граждан. На эту поддержку могут рассчитывать все многодетные и малоимущие семьи, одиноко проживающие малоимущие граждане, инвалиды, ветераны труда, пенсионеры старше 70 лет, семьи мобилизованных бойцов, ветераны боевых действий, родственники погибших ветеранов. Всего 24 категории получателей. Важно, чтобы у человека, подающего заявление, была прописка в этом доме», - рассказал председатель Приморского районного Собрания депутатов Александр Авилов.

Чтобы ускорить темпы газификации и люди охотнее подключались к программе, ведутся переговоры о расширении перечня льготных категорий или повышении размера субсидии. Решение будет зависеть от возможностей регионального бюджета.

В п. Уемский тоже подведен газ. В одном из домов живут супруги Пяткины. В августе прошлого года они стали участниками программы догазификации. При этом оба находятся на пенсии. У них одноэтажный дом площадью 70 кв. м. Ранее дом отапливали дровами, затем электрической котельной и печкой. Теперь у хозяев установлен «умный» газовый счетчик, газовый котел. Семья воспользовалась мерами социальной поддержки и получила компенсацию понесенных расходов. Без ее учета работы обошлись в 140 тысяч рублей.

«Раньше за расходы на электроэнергию уходило в 2,5 раза больше. Если сравнивать по счетам за январь 2022 я заплатил 5200, а за январь этого года 2100. Разница ощутимая. Я посчитал, если газифицировать дом полностью под отопление, это значит купить котел, батареи, трубопровод, то в течение 3 лет вложения окупятся. Газ экономит и время и ресурсы. Ни дров, ни опилок, в доме чисто, баллоны с сжиженным газом для плиты нужно съездить, заправить. Он весит 30, а полный и 50 кг. Дрова нужно еще найти, где заказать. Машина дров сейчас стоит 8 тысяч. А потом их надо расколоть, стопить 2 печки, это занимает несколько часов», - поделился глава семьи Александр Федорович.

На территории Приморского района активно ведется застройка индивидуального жилья. Подведение газа стало бы подспорьем не только для населения, но и для развития территории в целом.

«В Приморском районе потенциал догазификации составляет более 900 домовладений. На 2023 год дополнительно в программу были включены еще восемь населенных пунктов: д. Зачапино, д. Бор, д. Псарево, д. Чужгоры, д. Ершовка, д. Малые Корелы, д. Большое Анисимово, п. Талаги. Наш район, находясь в агломерации трех городов, где проходят три больших газопровода, получил карт-бланш на подключение населения к газу. Географически у нас больше возможностей построить распределительные сети. Работаем с правительством Архангельской области и «Газпром газораспределение Архангельск», чтобы подвести газ во все деревни», - рассказала глава Приморского района Валентина Рудкина.

Подобные встречи будут продолжены. Следующие запланированы в Плесецком, Котласском округах.