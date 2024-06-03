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Недоступная среда. На коляске по центру Архангельска (видеорепортаж)

Народный фронт и главный редактор информагентства «Руснорд», инвалид-колясочник Леонид Черток прогулялись по улицам столицы региона в поисках «доступной среды» для маломобильных людей.

Взяли самый центр: улицу Володарского, проспекты Троицкий и «визитную карточку» города – Чумбарова-Лучинского. Везде – непроходимые препятствия: высокие бортики, бордюры и поребрики, отсутствие пандусов у магазинов, неровные стыки на пешеходных дорожках, выпавшие кирпичи, сколотый асфальт.

Коляской по очереди управляли трое взрослых мужчин: говорят, катить тяжело, вымотались, что говорить о том, что в обычные дни Леонид выходит на прогулку с 10-летним сыном. И даже если бы у нашего героя была электроколяска, проехать по центру Архангельска самостоятельно не представлялось бы возможным: здесь повсеместно проблемы с прямотой и целостностью асфальта и спусками с пешеходных зон на примыкающие дороги.  

На прогулке мы встретили немало зевак, в связи с чем обсуждали вопросы социализации инвалидов и самого общества. От болезни и травмы никто не застрахован и «доступная среда» – не прихоть отдельных людей с ограниченными возможностями, а жизненная необходимость для любого города и любой его части. Особенно с учетом современных реалий и последствий СВО.     

Итог: «доступную среду» мы не нашли. Даже в центре ни пройти, ни проехать! Народный фронт написал обращение в мэрию и прокуратуру Архангельска. Просим создать условия для маломобильных граждан при строительстве новых объектов и устранить выявленные нами неровности на пешеходных зонах в центре города.   

Авторский взгляд на прогулку читайте здесь

03 июнь 13:06 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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