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Александр Донской наносит удар по татарской кулинарии

Бывший мэр Архангельска (2005-2007), а последнее десятилетие его главный фрик, заявил о покупке здания, в котором до него размещался «Дом татарской кулинарии», в которой входил ресторан аутентичных блюд национальной кухни.

Заведение расположено на казанском «Арбате» - главной пешеходной улице республиканской столицы, где ему уже принадлежит несколько зданий.

Сохранять профиль заведения Донской не собирается. В его планах переформатировать внутренние помещения под что-нибудь развлекательное, необщепитовское. Аттракционы подобного профиля плохо сочетаются с национальными традициями народов, возможно, внутри найдут себе место какие-нибудь американизированные фаст-фуды.

Историческая справка: Ресторан татарской кухни «Дом татарской кулинарии» открылся в Казани в 1969 году. Он находится на улице Баумана, 31/12. На его фасаде расположена мемориальная доска в честь первого повара ресторана Юнуса Ахметзянова. В первый раз «Дом татарской кулинарии» закрывали в 2018 году, второй — в марте 2020 года. В здании три этажа, общая площадь — около 2,3 тысячи квадратных метров. В ресторане был большой банкетный зал на 120 человек, малый — на 25 персон и VIP-зал для 10 гостей.

Напомним, в развлекательной империи Александра Донского уже был ресторан с сортирным дизайном, располагавшийся в пределах московского Арбата. Просуществовал он недолго…

12 январь 11:52 | : Скандалы

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