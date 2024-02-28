Сергей Самодов: "Если фильм состоится, его будет снимать другой режиссер"

Директор Драмтеатра им. Ломоносова Сергей Самодов принял предложение редакции высказать свое мнение о сути конфликта интересов, описанного в материале «Фильма не будет».

- Действительно в конце прошлого года я предложил Клавдии Михайловне Хорошавиной снять фильм о театре. При этом объяснил, что договоры мы заключим в 2024 году, как только будет утвержден план финансово-хозяйственной деятельности, так как мы бюджетное учреждение. А значит все съемки мы можем начать после заключения договора весной.

Также говорилось и о графике выпуска фильма, потому что у служб театра очень насыщенная деятельность (премьеры, гастроли, фестивали) и нужно съемки фильма в эту работу комфортно вставить. Клавдия Михайловна согласилась. Мы организовали для Клавдии Михайловны по ее просьбе просмотр спектаклей в феврале, чтобы освежить их в памяти.

А далее Клавдия Михайловна начала действовать в только ей понятном графике, предупреждая театр буквально за пару дней в формате «Сергей, я приезжаю снимать, со мной едут люди, им нужны суточные». Что снимать, кто эти люди, конечно, не сообщалось, кроме того, что это профессионалы. А суточные взять и оплатить без договора, который только предстояло заключить, бюджетному учреждению - это было бы очень странно и незаконно.

В итоге, конечно, я попытался объяснить, что все-таки мы бюджетное учреждение и не можем вести работу так хаотично, тем более мы только еще заключаем договор. И в кабинете юриста я снова сказал, что театр заинтересован снять фильм, но, чтобы создать все комфортные условия для работы над фильмом, нам нужен график наперед, чтобы все заранее подготовить и планировать.

Мы не можем работать в таком режиме, когда узнаем о планах режиссера фильма постоянно «вдруг». На что весьма категорично Клавдия Михайловна ответила (цитирую дословно): «я уважаемый режиссер и не собираюсь предоставлять вам какие-либо графики». После этого я предложил взять тайм-аут в нашей работе, чтобы не накалять градус общения и не портить отношения. Это, видимо, Клавдия Михайловна расценила как «нет», повторила, что не собирается давать графики и будет работать, как удобно ей. А далее, вероятно, Клавдия Михайловна восприняла ситуацию излишне эмоционально, поэтому ее пост изобилует преукрашиваниями, что, впрочем, простительно. Как фраза в «Хануме»: «На эмоциях был».



Однако, к сожалению, Клавдия Михайловна решила вынести в паблик ее личный разговор трехлетней давности с Андреем Николаевичем (Тимошенко – главный режиссер театра). Разговор касался конкретно съемки спектакля «Доктор Живаго», а не деятельности Анатолия Конычева в целом. Но Клавдия Михайловна преподнесла его как аргумент своего личного мнения относительно Анатолия. У самого Андрея Николаевича мнением, стоит ли делать этот разговор достоянием общественности, Клавдия Михайловна, к сожалению, не поинтересовалась. В итоге такая непорядочность очень расстроила Андрея Николаевича.



Резюме: это рабочая ситуация и Клавдия Михайловна спокойно могла вернуться к общению, чтобы вместе мы могли устранить недопонимания по поводу графика работы над фильмом. Но она выбрала другой вариант. Это ее право.

На вопрос – «состоится ли фильм в принципе?», Сергей Самодов ответил – если и состоится, то его будет снимать другой режиссер. То есть, уверенности нет… пропал задор или иные обстоятельства?

От редакции: если оставить на суд читателя морально-этическую сторону этого конфликты (а куда же без нее?!), приходится констатировать – чиновничья бюрократия, подкрепленная законодательно, часто мешает полету творческой мысли. Вот только куда от этого деться?! Остается пожелать уважаемой Клавдии Михайловне иметь в своем штате опытного администратора-переговорщика, а самой полностью сконцентрироваться на творческом процессе.