А кто не пьёт?! Социальная картина пьянства в России

В своём традиционном Послании к Федеральному Собранию президент страны сказал о серьёзном наступлении на алкоголь со стороны государства. Цитата:

- Без всякого экстремизма мы значительно снизили потребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя.

И с хитрым прищуром добавил лозунг-шутку из советского времени – «Бросай пить – вставай на лыжи» (смех в зале, аплодисменты).

Судя по всему, под «экстремизмом» имелась в виду горбачёвская антиалкогольная кампания с многочасовыми очередями в винные отделы, небывалым подъёмом самогоноварения (автор лично увлекался), спекуляцией «живительной влагой», вырубкой элитных виноградников и прочими пережитками «тоталитаризма» в экономике.

Можно представить, как обрадовались архангельские депутаты, непримиримые борцы за «здоровый образ жизни» - вот одолеем «наливайки», вообще трезвыми станем. Горячие сердца…

Однако у статистики другое мнение:

- В РФ продажи крепких спиртных напитков увеличились до 7,2 литра на душу население в год и достигли максимума за последние семь лет, приводит ТАСС исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Продажи крепкого алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год. Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет», — говорится в исследовании. Самым популярным крепким алкогольным напитком у россиян остается водка, ее потребление незначительно снизилось на 0,2%, до 5,3 литра на человека, продажи коньяка выросли на 10% до 1 литра на человека. Самым популярным спиртосодержащим напитком осталось пиво, этой продукции продано в 3,5 раза больше, чем всех остальных видов алкоголя. Продажи пива также достигли семилетнего максимума.

ТАСС – это не какой-нибудь иноагент, он данные десять раз перепроверит, прежде чем от себя выложить в публичное пространство.

Так уж ли мы много пьём? Визуально, да. В нашей традиции закупиться после трудовой недели на все… и уж до синих зорь. Когда-то это было связано с тем, что поход за спиртным был сравним с подвигом (см. выше). Причём начинали «отмечать пятницу» прямо на рабочем месте, после перемещаясь в открытые рекреационные места, «туда, где детские грибочки», чего ни одному американцу-европейцу-австралийцу и в голову не придёт, и пили, пока не кончится. А всё из-за дефицита посадочных мест в культурных питейных заведениях.

Доходы от продажи алкоголя много лет стояли на первом месте в бюджете государства развитого социализма… какие ещё нужны доказательства?! Прибавьте к этому, что явиться в гости без бутылки в руках считалось полнейшим моветоном и признаком скупости.

На моей памяти (поколение конца 50-х – начала 60-х) молодёжь начинала действенное знакомство с алкоголем в районе 9-го класса. Это когда не рюмочка по случаю большого праздника за домашним столом в кругу родни, а серьёзные посиделки с друзьями в подъезде или на природе (всё зависело от времени года). Понятно, что с минимум закуски, тостов, и с низким качеством потребляемого (дешёвые креплёные вина). И это не только в кругу московских друзей, аналогичные воспоминания я слышал практически от всех армейских сослуживцев.

Но в те годы никому и в голову не приходило рассматривать бытовое пьянство (не путать с хроническим алкоголизмом) с точки зрения социального феномена. Страна была единая, рабоче-крестьянская, с жидкой прослойкой трудовой интеллигенции. И вот настало другое время…

По данным Министерства здравоохранения РФ, в последнее десятилетие в России от чрезмерного употребления алкоголя в прямой или косвенной связи гибнет, плюс-минус, 50 тысяч человек в год. В свою очередь, социологи выяснили, что алкоголь причиняет больший вред людям с относительно низким социальным статусом. Последнее понятие довольно обширное, но если перевести его в профессиональную плоскость – это люди, занятые ручным физическим трудом, зачастую малооплачиваемым и не требующим высокой квалификации. То есть, с очень средним образованием и низкими культурными запросами.

Одно тянет за собой другое. Такие люди общаются в кругу себе подобных, женятся на избранницах из него же, рожают детей, которым впоследствии весьма проблематично вырваться из своего социума. Короче, те, кого раньше называли «люмпен-пролетариями», а теперь «маргиналами».

Дальше интересно. Люди с высоким социальным статусом, с интересными, творческими профессиями и хорошо зарабатывающие, пьют не реже, если не чаще тех, кто стоит на нижней ступени социума. Но по количеству выпитого за один раз последние значительно опережают первых. Прибавьте сюда различия потребляемого «ассортимента: пиво с водкой против вин, коньяков и алкогольных коктейлей.

Похожим образом зависит доля потребляющих спиртное от оцениваемого социального статуса человека: чем он выше, тем больше вероятность, что человек выпивает хотя бы иногда. Но без пагубных для себя и окружающих последствий. И количество потребляемого алкоголя у этой группу значительно меньше, зато его качество выше. И это тоже завоевание нового времени, когда у бывших советских людей появился широкий выбор того, что пить.

Вывод экспертов:

- Высококвалифицированные и образованные работники пьют более дорогой и качественный алкоголь, может быть, несколько раз в неделю, но умеренно, возможно, рюмку или один-два бокала, к тому же с хорошей закуской, за обедом или ужином в кафе или ресторанах, в гостях или дома, а также посещая по роду своей деятельности различные статусные общественные и корпоративные мероприятия. Что касается людей с низким профессиональным и социальным статусом, то здесь имеем другой стиль потребления. Это, как правило, дешевый алкоголь, возможно, один-два раза в неделю, но в бóльшем объеме, иногда это может быть даже сразу бутылка, с минимальной закуской или вовсе без нее, нередко в подъезде или на улице. В связи с этим можно ожидать и более существенных последствий злоупотребления алкоголем как для них самих (проблемы со здоровьем, ухудшение положения на рынке труда), так и для общества в целом (снижение производительности труда, рост расходов системы здравоохранения).

А в конце двустишье из советского времени, в чём-то перекликающееся с призывом Президента:

- Стою на асфальте я, в лыжи обутый,

- То ль лыжи не едут, то ль я … (не в себе).

Леонид Черток