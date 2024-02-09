17 марта: мат в один ход и интрига для Архангельской области

До выборов президента России осталось меньше месяца. Победитель известен заранее. И тем не менее…

Вопрос в явке. Идти на избирательный участок рядового избирателя (он же – обыватель) может заставить только чувство патриотизма. Причём со стороны любого претендента вряд ли можно ожидать широкой рекламной кампании. Скорее, это будет стандартный набор необходимой для данного процесса агитации.

Напомню, уже на своих первых президентских выборах 2000 года Владимир Путин объявил, что лучшая реклама для главы государства (тогда в ранге ио) – это ежедневная кропотливая работа, которая и так освещается всеми государственными СМИ. Хотя тогда результат был не так очевиден – ведь он был рекомендован не самым любимым (мягко сказано) народом президентом.

Однако сработало. Особенно на фоне президентской кампании 1996 года, когда зелёные дензнаки таскали туда-сюда в коробках от оргтехники. Ну, а если что-то работает, зачем платить больше?!

При всём вышесказанном, опросы общественного мнения показывают, что в целом по стране посетить избирательные участки (проголосовать в Интернете) собирается 75% населения. В Архангельской области и того больше – 86%. С чего вдруг? Вопрос к аналитикам будущего. Но очереди поставить подпись в поддержку действующего президента наглядная иллюстрация того, что в них стояли не только подневольные.

Путин поставил конкурентам мат в один ход. Поставил задолго до выдвижения кандидатов. И называется эта «дамка» - специальная военная операция (СВО). Скажите, кто в здравом уме и твёрдой памяти захочет брать на себя груз её завершения?! Это прекрасно понимает и избиратель. Аналогичная ситуация была совсем недавно на таких же выборах в Азербайджане, где Ильхан Алиев буквально покрошил конкурентов на фоне Нагорного Карабаха.

Но выборы есть выборы, они должны пройти конституционно и не с одним участником. Центризбирком недрогнувшей рукой Эллы Памфиловой отсёк всё ненужное (часто мало адекватное), не дав превратить бюллетени в бумажные простыни образца 90-х, оставив только представителей парламентских партий. И здесь будет первая интрига, вернее, заруба – кто займёт второе место. Ведь голосовать будут не за конкретную фамилию (они в этот раз совсем неяркие), а за проповедуемую этими партиями идеологию. Некоторые участники уже выкопали себе яму…

Начнём с неучастника, отказавшегося выставить своего кандидата и в полный голос поддержавшего кандидатуру Путина – «Справедливая Россия». Отказ от участия в выборах её формального лидера Миронова никого не удивил, в наше тревожное время простому десантнику идти против главнокомандующего как-то не комильфо. Но в руководстве этой партии есть такая пассионарная личность, как писатель Прилепин, готовый «махать шашкой» в самой безнадёжной ситуации. Опять же творческая личность, любящая себя в свете софитов, готовая говорить по поводу и без оного. Его личный электорат крайних взглядов не настолько велик, но пугающ, чтобы составить серьёзную конкуренцию лидеру нации.

Уверен, что решение не участвовать в выборах даже формально внесло серьёзный раздрай внутри руководства СР. Тем более, за этим поползли слухи о грядущей ликвидации такой партийной функции как сопредседатель партии (Прилепин и Семигин), инициированной именно Мироновым. Пока существует такая фракция в Госдуме вряд ли кто-то откажется от зарплаты нардепа и прочих «шоколадок». А вот дальше будущее эсеров в полном тумане, и так еле-еле барьер преодолевали на федеральном уровне. Их электорат не слишком принципиален, но злопамятен.

Коммунисты тоже подложили своему ядерному электорату «свинью» в лице 75-летнего Николая Харитонова. То, что Геннадий Зюганов (79) отказался выставлять свою кандидатуру, по-человечески понятно, его и так постоянно сравнивают с Байденом (тоже, кстати, левым). Но почему не Юрий Афонин (46), тоже входящий в элиту КПРФ и часто появляющийся на телеэкранах, куда других коммунистов первого эшелона почти не приглашают из сострадания к старости?

Харитонов, по ходу, сам испугался своего выдвижения и поспешил заявить о своей полной поддержке курса Путина. Впрочем, обо всём этом подробно написал внештатный автор нашего издания Михаил Скоморохов в статье с пророческим названием «Вот и всё».

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рискнул сам пойти. Чем рискнул? До известности Жириновского ему как до… (сравнение может добавить каждый). Популярность ЛДПР до сих пор держится на предсказаниях усопшего основателя партии, но это не вечный поплавок. Однако ряд политологов положительно оценивает старт избирательной кампании Слуцкого, особенно его работу с регионами. И стиль общения с однопартийцами и населением – интеллигентный, а не брутальный. Но именно к последнему привык электорат этой партии как к адреналину.

Опять же заявление Слуцкого, что он заранее отдаёт победу Путину, что по факту означает – «иду в президенты чисто формально». Но сторонники этой партии за 30 с лишним ярких лет царствования Владимира Вольфовича привыкли к обещаниям и авантюрам. Без них им просто скучно. Ну и какой драйв идти на избирательные участки?

Третий конкурент действующего президента - Владислав Даванков от «Новых людей». И такое же новое лицо в публичной политике, причём не первое в указанной партии. Именно ему ряд экспертов отдаёт второе место в президентской гонке. Чтобы позлить тех двоих, о которых написано выше?

Ультра-патриотические издания (типа «Царьграда») уже подняли вселенский хай – дескать, прозападные либералы готовятся к реваншу над «почвенниками». Как-будто сам Чубайс решил тряхнуть стариной.

Будет смешно понаблюдать. Смешно, потому что только слепой (или очень глупый) может принять «НЛ» за самостоятельное партийное образование, имеющее свою уникальную политическую программу. На деле же это очередной проект со «Старой площади» (раньше так называли АП) по созданию регулируемой политической силы с элементами либеральной идеологии сугубо экономического свойства. Приманка для свободомыслящего среднего класса и интеллигенции, которые на протяжении двух десятков лет просто не знают за кого голосовать, чтобы не было стыдно перед собой, друзьями и коллегами по бизнесу. Когда-то с «Гражданской платформой», созданной специально под Прохорова, не получилось, целевой электорат отпугнул лидер-олигарх с непомерными амбициями и аппетитами в части преумножения собственного бизнеса. С «Новыми людьми» пока катит.

Давайте смотреть правде в глаза. Что нового и не глобально революционного может предложить троица Харитонов-Слуцкий-Даванков всему российскому народу? И, главное, есть ли в их руках реальные механизмы для выполнения хотя бы части своих предвыборных обещаний?

И вторая интрига, уже местного значения. За президентскими выборами с любым победителем (ха-ха) последует традиционная «чистка» аппарата правительства, которая назрела давно, но откладывалась до главного события президентской шестилетки. Коснётся она как экономического, так и гуманитарного блока, к которым накопились объективные претензии.

Соответственно, понадобятся свежие, но уже проверенные в деле кадры. И проще всего их брать из части губернаторского корпуса, хорошо зарекомендовавшей себя в реальной работе на местах.

Именно поэтому два прошлогодних приезда Путина в Архангельскую область (последний – перед самым выдвижением в кандидаты) политологи рассматривали как последние «смотрины» губернатора Цыбульского в новом качестве. В каком – не столь важно, это может быть как чистая экономика, так и социалка. Возможно, даже не министром, а на ранг выше. Особенно на фоне «успехов» большинства других глав регионов СЗФО… не будем называть их персонально. Последний же экзамен – процент явки 17 марта и результат в целом.

Вам мало? Советуем прийти на выборы…

Леонид Черток